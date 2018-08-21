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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Известного украинского певца Петра Черного ограбили в Киеве

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В Киеве ограбили певца Петра Черного
В Киеве ограбили певца Петра Черного / Фото из открытых источников

В Киеве в ночь на 20 августа в Святошинском районе на автозаправочной станции обокрали автомобиль известного украинского певца Петра Черного.

Об этом сообщила пресс-офицер Святошинского районного отделения полиции Киева Наталья Коломийчук, передает 44.ua.

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"Действительно, поступило сообщение о данном событии. Позвонил сам потерпевший, сообщив, что у него на Житомирском шоссе на одной из заправок украли из машины сумку с деньгами и документами. На месте работала следственно-оперативная группа, они пообщались как с заявителем, так и с работниками и людьми, которые находились в то время на заправке", – рассказала полицейская.

Сам пострадавший отметил, что к краже мог быть причастен владелец одного из авто, который был на заправке.

"Заявитель сообщил, что видел авто, которое было на заправке, однако пока устанавливается, действительно ли владелец этой машины причастен к краже. Точные данные относительно марки авто сейчас устанавливаются", – добавила Коломийчук.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража).

Кто такой Петр Черный?Известный музыкант, композитор, исполнитель и шоумен. Заслуженный артист Украины и России. Выполняет цыганские песни, ведь является выходцем из знаменитой цыганской семьи. Его мама, известная исполнительница старинных цыганских песен и романсов Галя Черная играла в театре "Ромэн", а затем вместе с отцом они создали ансамбль "Цыганские напевы" и гастролировали по всей стране.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Музыка Криминальные новости Ограбления
Источник: 24 Канал
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