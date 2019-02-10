Известного журналиста застрелили во время завтрака в Мексике

Неизвестные расстреляли известного мексиканского радиоведущего Хесуса Рамоса Родригеса.

Радиоведущий Хесуса Рамоса Родригеса работал на станции Nuestra Region, пишет издание Excelsior.

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Мужчина всегда завтракал в кафе в центре города. Его убили в муниципалитете Эмилиано-Сапата.

Неизвестные открыли огонь по журналисту из машины,

– говорится в повдомлени.

Новостная программа журналиста была очень популярной на протяжении последних нескольких десятилетий. 10 февраля мужчине должно было исполниться 59 лет.

Правительство государства осудило факт убийства и выразило сожаление по поводу смерти журналиста. "Его убийство вызвало большое беспокойство", – сказал министр правительства Марко Росендо Медину Филиграну.