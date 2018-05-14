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Известную картину из коллекции Рокфеллера продали на аукционе за невероятную сумму

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Картину из коллекции Дэвида Рокфеллера продали
Картину из коллекции Дэвида Рокфеллера продали

Одну из картин, владельцем которой был легендарный банкир Дэвид Рокфеллер, продали на аукционе за невероятную сумму. Полотно создал мексиканский художник Диего Ривера.

Об этом сообщает аукционный дом christie's, который занимался продажей картины.

Известно, что покупатель отдал за работу Диего Риверы "Соперники" 9,76 миллиона долларов. Такая сумма стала рекордной для богатого творчества художника. Стоимость картины Риверы даже превзошла цену работ Фриды Кало, с которой у художника были длительные отношения. До этого, именно женщина имела первенство за продажу картины "Две обнаженные в лесу (Сама Земля)" в 2016 году. Тогда полотно оценили в 8 миллионов долларов.

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Продажа картины "Соперники" также превзошла национальный рекорд. Полотно стало самым дорогим среди произведений латиноамериканского искусства.

Картина Дієго Рівери
Картина Диего Риверы "Соперники"

На драгоценной картине изображены двое мужчин в традиционных шляпах, которые принимают участие в национальном празднике в Мексике. Работа Диего Риверы была создана в 1931 году по заказу матери банкира Дэвида Рокфеллера – Эбби. Женщина создала свою частную коллекцию, которую унаследовал ее легендарный сын.

Теги: LifeStyle Аукцион Исскусство
Источник: 24 Канал
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