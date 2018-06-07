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Известные модели резко отреагировали на присвоение награды CFDA Ким Кардашян

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Адвоа Абоа раскритиковала награду CFDA Awards 2018 для Ким Кардашян
Адвоа Абоа раскритиковала награду CFDA Awards 2018 для Ким Кардашян / www.cosmopolitan.com

Несколько дней назад состоялась престижная церемония вручения премий CFDA Awards 2018, на которой одну из десяти "модных Оскаров" вручили светской львице Ким Кардашян.

4 июня Совет модных дизайнеров США наградил звезду реалити-шоу "Семейство Кардашян" как "самого влиятельного инфлюенсера года". Такую премию в этом году Совет модных дизайнеров США ввел впервые.

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Инициатором вручения этой награды Ким выступил легендарный дизайнер Томми Хилфигер. А президент СFDA Стивен Колд отметил, что Ким – идеальный кандидат, поскольку она не только имеет большое влияние на модную индустрию, но и задает тенденции. Сама Ким Кардашян не ожидала такой награды и даже отметила, что "странно, что она получила премию за моду, учитывая, что большую часть времени она голая".

Ким Кардашян на CFDA Awards 2018

Сразу же после церемонии всемирно известные модели набросились на Ким с волной критики. Так, британская модель Адвоа Абоа решила, что звезда незаслуженно получила награду.

"Это что, шутка? В каком месте она вдохновляет людей на то, чтобы быть собой? Она не кумир и не инфлюенсер, и это безумие, что кто-то может так думать", – оставила свой жесткий комментарий модель в Instagram-заметке издания Vogue US.

Еще одна известная модель с необычной внешностью Винни Харлоу написала трогательный пост в Instagram о том, как она восхищается и радуется за Ким, что она получила такую "влиятельную" награду. Но Адвоа не могла угомониться и написала, что "не может поверить, что Винни говорит такие слова, поскольку Ким совершенно нельзя считать инфлюенсером в модной индустрий".

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Харлоу снова заступилась за Кардашян, и в свою очередь поблагодарила модель за поддержку и любовь.

Другая звезда подиумов и бренда Victoria's Secret – нидерландская модель Даутцен Крус тоже не согласилась с наградой для Ким и лайкнула жесткие комментарии других пользователей: "Во сколько ей обошлась эта награда?", "Я искренне не понимаю, почему она не прислушивается к своим читателям. Мы не хотим ничего слышать о семейке Кардашян/Дженнер. Почему вы продолжаете нам их навязывать?".

Теги: LifeStyle Награды Мода Ким Кардашян
Источник: Cosmopolitan
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