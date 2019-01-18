Известные украинские звезды записали видео-обращение к Элине Свитолиной
Титулованные спортсмены, известные шоумены, популярные блогеры и телеведущие записали мотивирующее видеообращение для Элины Свитолиной. Украинская теннисистка борется за победу на Australian Open-2019
Победные напутствия дали Алексей Дурнев, Богдан Юсипчук, Александр Скичко, Александра Лобода, Алексей Шабанов, Виталий Гилевич, Мирон Маркевич, Даниил Zeus Тесленко, Роман Грищук, Аня Гресь и другие.
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Элина Свитолина уже отреагировала на это видео.
"Очень приятно проснуться утром и увидеть это видео! Спасибо за поддержку", – написала теннисистка в twitter.
Напомним, в третьем круге на Australian Open Элина Свитолина сыграет против представительницы Китая Шуай Джан. Матч запланирован на 19 января.