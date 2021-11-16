Об этом сообщили журналистам в полиции 16 ноября, а произошел инцидент вечером накануне. Ранее Манило прославился подозрением в поджоге собственной квартиры. Кроме того, "активист" находится в базе "Миротворца" за вероятную причастность к информационным спецоперациям России.

Раньше Не смогли помириться: в Одессе мужчина брызнул газовым баллончиком в лицо водителя маршрутки

Попросил открыть и забрызгал

Правоохранители рассказали, что Манило совершил нападение на углу улиц Балковская и Раскидайловская. Патрульные в этот момент оформляли ДТП, в которое он попал.

Мужчина подошел к служебному автомобилю и попросил открыть окно. Руководитель этого автопатруля выполнил сомнительную просьбу и, вероятно, впоследствии пожалел.

Злоумышленник применил газовый баллончик "Терен-4". В результате служащий получил химические ожоги глаз и отправился в больницу. А напарник потерпевшего уже скрутил Манила и повез в отделение полиции.

Какое наказание за такое может быть

Когда следователи установили все обстоятельства, решили открыть уголовное производство. Этот инцидент рассматривают как умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю. Если вину подозреваемого смогут доказать в суде, ему грозит до 5 лет заключения

Что известно об этом мужчине