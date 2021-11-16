В Одессе известный сторонник России забрызгал полицейского газовым баллончиком
Источник:"Думская"
Скандально известный одесский общественный деятель и предприниматель Андрей Манило совершил нападение на правоохранителя. Он подошел к патрульному автомобилю и забрызгал полицейского из газового баллончика.
Об этом сообщили журналистам в полиции 16 ноября, а произошел инцидент вечером накануне. Ранее Манило прославился подозрением в поджоге собственной квартиры. Кроме того, "активист" находится в базе "Миротворца" за вероятную причастность к информационным спецоперациям России.
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Попросил открыть и забрызгал
Правоохранители рассказали, что Манило совершил нападение на углу улиц Балковская и Раскидайловская. Патрульные в этот момент оформляли ДТП, в которое он попал.
Мужчина подошел к служебному автомобилю и попросил открыть окно. Руководитель этого автопатруля выполнил сомнительную просьбу и, вероятно, впоследствии пожалел.
Злоумышленник применил газовый баллончик "Терен-4". В результате служащий получил химические ожоги глаз и отправился в больницу. А напарник потерпевшего уже скрутил Манила и повез в отделение полиции.
Какое наказание за такое может быть
Когда следователи установили все обстоятельства, решили открыть уголовное производство. Этот инцидент рассматривают как умышленное причинение телесных повреждений правоохранителю. Если вину подозреваемого смогут доказать в суде, ему грозит до 5 лет заключения
Что известно об этом мужчине
- В 2014 году Манило баллотировался на выборах городского головы Одессы, однако мэром не стал, поскольку получил наименьшее количество голосов.
- В 2019 году одессит стал главным подозреваемым в уголовном производстве которое открыли по статьям об умышленной порче или уничтожении имущества путем поджога и хулиганства. Тогда он в состоянии наркотического опьянения устроил пожар в своем доме. В результате его неадекватных действий вспыхнул целый этаж.
- Однако уже 28 мая 2021 года это уголовное производство закрыли. Такое решение Приморский райсуд Одессы объяснил "окончанием сроков досудебного расследования".
- Андрей Манило занесен в базу "Миротворца", где его обвиняют в провокациях и участия в информационных спецоперациях России против Украины.
- Последний раз этот "общественный деятель" попал в медийное поле, когда подал проект в рамках программы "Общественный бюджет". Он предложил установить в Одессе "три ароматных фонтана".