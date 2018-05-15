Известный актер Кевин МакГейл заявил о гомосексуальной ориентации

Известный голливудский актер Кевин МакГейл публично подтвердил свою гомосексуальную ориентацию.

Актер, которого зрители знают по роли Арти Абрамса в сериале "Хор", публично подтвердил свою нетрадиционную ориентацию, подчеркнув, что эта новость ни для кого не станет сюрпризом, сообщает HuffingtonPost.

Читайте также: Джеки Чан выгнал из дома дочь за нетрадиционную ориентацию



Кевин МакГейл

Стоит добавить, что поклонники актера, которые следят за ним в соцсетях, знают, что актер уже более чем полтора года встречается с бойфрендом Остином Маккензи.

Стоит добавить, что недавно совершил самоубийство, обвиняемый в педофилии актер Марк Саллинг, который сыграл в сериале "Хор".