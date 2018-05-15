Известный актер Кевин МакГейл заявил о гомосексуальной ориентации
Известный голливудский актер Кевин МакГейл публично подтвердил свою гомосексуальную ориентацию.
Актер, которого зрители знают по роли Арти Абрамса в сериале "Хор", публично подтвердил свою нетрадиционную ориентацию, подчеркнув, что эта новость ни для кого не станет сюрпризом, сообщает HuffingtonPost.
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Кевин МакГейл
Стоит добавить, что поклонники актера, которые следят за ним в соцсетях, знают, что актер уже более чем полтора года встречается с бойфрендом Остином Маккензи.
Стоит добавить, что недавно совершил самоубийство, обвиняемый в педофилии актер Марк Саллинг, который сыграл в сериале "Хор".
Источник: 24 Канал
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