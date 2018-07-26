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Известный антибиотик назвали смертельно опасным

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Распространенный антибиотик назвали смертельно опасным
Распространенный антибиотик назвали смертельно опасным / twitter.com

Ученые назвали антибиотик, который используют для лечения инфекций нижних дыхательных путей, признали смертельно опасным.

К такому выводу пришли американские ученые, пишет Infectioncontroltoday.

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Речь идет о антибиотике ципрофлоксацин и других препаратах класса фторхинолонов.

Все потому, что они несут риски для сердечно-сосудистой системы, а также приводят к нарушению нормальных функций соединительной ткани, включая разрыв сухожилий (в частности, ахиллового), тендинит и отслоение сетчатки.

Ученые объясняют это тем, что пациенты, которые принимали фторхинолоны (группа синтетических химиотерапевтических средств), имели более высокий риск развития аневризмы аорты, разрыва сосудов, чем те, кто не принимал этот препарат.

Эксперимент также проводили на здоровых мышах, они получали антибиотик ципрофлоксацин, они не ощутили негативного влияния на аорты. А вот в меньшей части грызунов с умеренно напряженными аортами, которые получали плацебо, развилась антибиотикоассоциированная диарея.

Відомий антибіотик назвали смертельно небезпечним

Известный антибиотик назвали смертельно опасным

У большей части больных мышей, получавших антибиотик, развивалась ААД и рассечение аорты. И в 15% случаев прием лекарства вызывает летальный исход.

В Украине фторхинолоны представлены более чем 30-ю наименованиями лекарств различных форм выпуска, они относятся к популярным препаратам.

Что такое ААД?
Это три или более эпизодов стула в течение 2 или более последовательных дней. Это наблюдается в течение 2 месяцев после применения антибактериальных средств.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Сердечно-сосудистые заболевания исследования Лекарства Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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