Известный белорусский вратарь Щербаков вместе со своей семьей погиб в автокатастрофе

В понедельник, 17 декабря, в автокатастрофе погиб голкипер "Витебска" Андрей Щербаков. Вместе с 27-летним футболистом погибли его жена и шестилетний ребенок. Еще один ребенок, которого везли в детском кресле, выжил.

Автомобиль Щербакова занесло на встречную полосу, после чего машина столкнулась с эвакуатором. Футболист, его жена и шестилетний сын погибли на месте.

Читайте также: Грузовик въехал в 6 машин под Киевом: среди пострадавших – ребенок

Авария произошла сегодня около 19:00. На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в результате машину вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второй мальчик находится в больнице. Водитель "Мерседеса" не пострадал,

– говорится в сообщении ГАИ Беларуси.

Щербаков является воспитанником "Витебска", при этом успел поиграть за БАТЭ, "Слуцк", "Белшина", "Динамо" из Бреста. Всего на его счету 43 матча в высшем дивизионе Беларуси, в 15 из которых он хранил свои ворота на замке. Также голкипер сыграл семь матчей за молодежную сборную своей страны.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24