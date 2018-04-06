Известный боксер хочет провести бой против Ломаченко

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо никак не расстанется с идеей получить на орехи от Василия Ломаченко. Один из самых популярных боксеров современности все еще стремится сойтись в ринге с украинским чемпионом мира, несмотря на то, что не так давно попытки организовать такой поединок провалились.

Информацией о планах Пакьяо, поделился промоутер и филиппинского и украинского боксеров Боб Арум, передает isport.ua.

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Если верить последнему, 39-летний Мэнни надеется сойтись с Ломаченко уже в этом году, в случае, если оба выигрывают свои следующие поединки.

Мэнни хочет драться с Ломаченко осенью,

– сказал представитель филиппинского боксера Майкл Лонч.

Сам Пакьяо в июле должен встретиться с Лукасом Матиссе, а Ломаченко, если кто-то забыл, уже двенадцатого мая булет противостоять Хорхе Линаресу.

К слову, звезда мирового футбола Криштиану Роналду намерен посетить следующий бой украинского чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (10-1, 8 КО) Василия Ломаченко против венесуэльца Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).