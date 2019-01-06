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      Известный боксер отказывается драться с Усиком из-за статуса украинца

      366 Читати новину українською
      Уайт не хочет драться с Усиком
      Уайт не хочет драться с Усиком / allboxing.ru

      Британский боксер Диллиан Уайт рассказал о возможном поединке с украинским абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Сейчас он не считает целесообразным боксировать с украинцем из-за его статуса.

      "У меня есть пять возможных соперников – Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Джрелл Миллер, Доминик Бризил и Деонтей Уайлдер", – цитирует Уайта boxingnews24.com.

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      "Усик – хороший боксер, но его никто не знает. Он не говорит на английском. Бой с ним не очень большой для меня. Хардкорные фаны бокса будут смотреть этот поединок, но попробуйте продать бой Усик – Уайт широкой общественности", – сказал Уайт.

      Напомним, что Уайт ранее уже комментировал потенциальный поединок против Усика. Он обещал сделать Александру больно.

      Теги: Спорт Александр Усик Бокс
      Источник: 24 Канал
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