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Известный бренд готовится возродить смартфоны Nokia

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HMD Global готовится возродить смартфоны Nokia
HMD Global готовится возродить смартфоны Nokia / Фото из свободных источников

Финский конгломерат HMD Global, который владеет правами на бренд Nokia, намерен возродить торговую марку PureView, под эгидой которой выходили фирменные камерофоны компании. Этот факт подтверждают регистрационные документы в базе данных Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Согласно данным регулятора, 23 августа 2018 HMD Global закрыла сделку по приобретению прав на бренд PureView в компании Microsoft, которая владела им до настоящего времени. Это означает, что теперь HMD Global в лице Nokia не ограничена в своем праве выпускать смартфоны под упомянутым брендом.

HMD Global викупила Nokia в Microsoft
HMD Global выкупила Nokia у Microsoft

Первым смартфоном Nokia, который вышел под брендом PureView, был Nokia 808. Несмотря на 41-мегапиксельную камеру с возможностью пятикратного приближения без потери качества, аппарат был достаточно противоречивым. Во многом его популярности помешала программная платформа Symbian, которая на момент выхода Nokia 808 в 2012 году была фактически мертва.

Впоследствии Nokia, которая на тот момент принадлежала Microsoft, решила поставить на поток выпуск смартфонов под брендом PureView. В целом вендор выпустил более 10 устройств, но только два из них имели камеру с потрясающим разрешением.

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Все смартфоны под брендом PureView:

  1. Nokia Lumia 920
  2.  Nokia Lumia 925
  3. Nokia Lumia 928
  4. Nokia Lumia Icon
  5. Nokia Lumia 830
  6. Nokia Lumia 930
  7. Nokia Lumia 1020
  8. Nokia Lumia 1520
  9. Nokia Lumia 950
  10. Nokia Lumia 950 XL

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Теги: Техно Смартфоны Nokia Microsoft
Источник: 24 Канал
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