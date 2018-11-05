Известный бренд UGG выпустил новую модель зимних сапог: стильные фото

Несколько лет подряд американский бренд UGG покоряет мир своими изделиями. На днях дизайнеры представили новинку коллекции осень/зима 2018, которая привлекла внимание многие модников.

Как сообщает Hypebeast, популярный бренд одежды и обуви UGG объединил свои усилия с японскими дизайнерами Sacai. Вместе они создали новую модель удобных сапог, что подойдут как к юбке, так и к брюкам.

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Линию обуви дизайнеры назвали Chitose Abe-helmed. Авторы коллекции сделали ее универсальной для женщин и мужчин. Привычные изделия для всех поклонников бренда UGG унифицировали и несколько изменили: сверху обувь украшает имитация стильного носка. В линию Chitose Abe-helmed входят изделия трех разных цветов.

По информации СМИ, покупатели смогут приобрести новинки от UGG за 300 – 350 долларов.