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      Известный бренд UGG выпустил новую модель зимних сапог: стильные фото

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      Известный бренд UGG выпустил новую модель зимних сапог
      Известный бренд UGG выпустил новую модель зимних сапог / Фото из соцсетей

      Несколько лет подряд американский бренд UGG покоряет мир своими изделиями. На днях дизайнеры представили новинку коллекции осень/зима 2018, которая привлекла внимание многие модников.

      Как сообщает Hypebeast, популярный бренд одежды и обуви UGG объединил свои усилия с японскими дизайнерами Sacai. Вместе они создали новую модель удобных сапог, что подойдут как к юбке, так и к брюкам.

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      Линию обуви дизайнеры назвали Chitose Abe-helmed. Авторы коллекции сделали ее универсальной для женщин и мужчин. Привычные изделия для всех поклонников бренда UGG унифицировали и несколько изменили: сверху обувь украшает имитация стильного носка. В линию Chitose Abe-helmed входят изделия трех разных цветов.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений sacaiofficial (@sacaiofficial)

       

      По информации СМИ, покупатели смогут приобрести новинки от UGG за 300 – 350 долларов. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений sacaiofficial (@sacaiofficial)

       

      Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода
      Источник: 24 Канал
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