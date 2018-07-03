12:39
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Известный диетолог опровергла миф о влиянии кофе

151 Читати новину українською
Кофе в большом количестве не бодрит
Кофе в большом количестве не бодрит / unsplash.com

Украинский диетолог Татьяна Фиалкова утверждает, что большое количество кофе не поможет человеку взбодриться, наоборот – в таком количестве этот напиток способен ухудшить состояние.

Об этом она отметила на странице в Facebook.

Читайте также: 5 случаев, когда не стоит пить кофе

Диетолог объяснила, что кофе – не только кофеин, в нем содержится много сложных и противоречивых составляющих. Давая человеку энергию он всегда требует чего-то взамен, такая же история с кофеином.

В одной чашке эспрессо доза кофеина составляет 75 миллиграммов.

У определенной части людей печень быстро расщепляет кофеин и эффект бодрости исчезает через несколько часов. У других этот процесс может длиться до 8-10 часов. Именно поэтому у последних нарушается сон, если выпили кофе после 14:00.

via GIPHY

От употребления большого количества кофе не будет эффекта бодрости. Это может вызывать тревогу, раздражительность или нервную неадекватность.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как быстро приготовить вкусную еду
2 июля, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук