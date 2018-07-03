Известный диетолог опровергла миф о влиянии кофе

Украинский диетолог Татьяна Фиалкова утверждает, что большое количество кофе не поможет человеку взбодриться, наоборот – в таком количестве этот напиток способен ухудшить состояние.

Об этом она отметила на странице в Facebook.

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Диетолог объяснила, что кофе – не только кофеин, в нем содержится много сложных и противоречивых составляющих. Давая человеку энергию он всегда требует чего-то взамен, такая же история с кофеином.

В одной чашке эспрессо доза кофеина составляет 75 миллиграммов.

У определенной части людей печень быстро расщепляет кофеин и эффект бодрости исчезает через несколько часов. У других этот процесс может длиться до 8-10 часов. Именно поэтому у последних нарушается сон, если выпили кофе после 14:00.

От употребления большого количества кофе не будет эффекта бодрости. Это может вызывать тревогу, раздражительность или нервную неадекватность.