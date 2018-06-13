Известный дизайнер прокомментировал провальный образ Кейт Мосс

Знаменитый итальянский дизайнер Стефано Габбана не скрывал своего отношения к образу Кейт Мосс и лаконично прокомментировал неудачный "лук" звезды.

Как известно, недавно супермодель Кейт Мосс примерила мини-комбинезон от Saint Laurent. Наряд был роскошным, а вот вид 44-летней манекенщицы желал лучшего. Звезда засветила целлюлит на ногах, что сделало ее "лук" провальным.

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Пользователи сети взорвались критикой в адрес Кейт Мосс, а некоторые "хейтеры" даже озвучили мнение относительно непривлекательного декольте звезды. К обсуждению в сети присоединился и знаменитый дизайнер Стефано Габбана. Модельер на вопрос, понравился "лук", коротко написал в опросе: "Нет".

Комментарий Стефано Габбана относительно образа Кейт Мосс

Под постом много пользователей сети поддержали дизайнера, отметив, что Кейт Мосс могла выбрать для выхода значительно лучшие вещи. Нашлись и те, кто заявил, что Стефано Габбана критикует модель только из-за того, что она не надела одежду его бренда.