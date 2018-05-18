Известный дуэт исполнит гимн Лиги Чемпионов во время финала в Киеве
Во время финала Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая на НСК "Олимпийский" выступит музыкальный дуэт 2CELLOS. Именно им доверили исполнить гимн Лиги Чемпионов, когда испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" будут на поле.
Ожидается, что виолончелисты Лука Шулич и Степан Хаузер представят свою интерпретацию самого известного музыкального произведения в футбольном мире. Об этом говорится на сайте UEFA.
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2CELLOS – Eye Of The Tiger
Стоит добавить, что перед началом матча выступит британская поп-певица Дуа Липа.
Источник: 24 Канал
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