Известный дуэт исполнит гимн Лиги Чемпионов во время финала в Киеве

Во время финала Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая на НСК "Олимпийский" выступит музыкальный дуэт 2CELLOS. Именно им доверили исполнить гимн Лиги Чемпионов, когда испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" будут на поле.