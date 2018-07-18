Известный французский диджей Боб Синклер загремел в базу "Миротворца"

Известный франзузский диджей и продюсер Боб Синклер (настоящее имя Кристоф Ле Фриан) попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец".

Об этом говорится на сайте "Миротворца".

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"Пособник российских террористов и оккупантов. Участие в попытках легализации террористических организаций ЛНР и ДНР", – отмечается на сайте.



Отметим, причиной внесения музыканта в "Чистилище" стало то, что он скрывался в московском клубе "Сохо" под видом диджея из оккупированной Луганской области.



Так, в ходе проверки во время его выступления 11 июля в столице России правоохранители задержали Фриана с документами "диджея из ЛНР". К таким действиям певец прибегнул из-за того, что не имел деловой визы, чтобы не платить налоги.



Анкета Боба Синклера в базе "Миротворца"