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Известный французский диджей Боб Синклер загремел в базу "Миротворца"

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Диджей Боб Синклер загремел в базу "Миротворца"
Диджей Боб Синклер загремел в базу "Миротворца" / Фото из открытых источников

Известный франзузский диджей и продюсер Боб Синклер (настоящее имя Кристоф Ле Фриан) попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец".

Об этом говорится на сайте "Миротворца".

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"Пособник российских террористов и оккупантов. Участие в попытках легализации террористических организаций ЛНР и ДНР", – отмечается на сайте.

Отметим, причиной внесения музыканта в "Чистилище" стало то, что он скрывался в московском клубе "Сохо" под видом диджея из оккупированной Луганской области.

Так, в ходе проверки во время его выступления 11 июля в столице России правоохранители задержали Фриана с документами "диджея из ЛНР". К таким действиям певец прибегнул из-за того, что не имел деловой визы, чтобы не платить налоги.


Анкета Боба Синклера в базе "Миротворца"

Теги: Новости России Новости Украины Новости Франции Музыка
Источник: 24 канал
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