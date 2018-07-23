Известный французский диджей Vitalic выступит в Киеве

19 октября, в Киеве состоится один из главных ивентов осени для всех ценителей качественной электронной музыки. Первый артист вечера – выходец из нулевых, долгожданный гость из Франции Vitalic.

Его также знают как: Dima, Hustler Pornstar, The Silures, Vital Ferox.

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Аудио-визуальное шоу Vitalic не раз становилось одним из ключевых и наиболее обсуждаемых событий европейских дэнс-фестивалей, а теперь он впервые приедет в Украину.

Диджей Vitalic выступит в Киеве



Кто будет вторым артистом, организаторы пока не разглашают, но отмечают, что это музыкант, который не первый год играет для посетителей самого закрытого клуба Европы, а возможно и мира BERGHAIN ("Бергхайн").



Когда: 19 октября



Где: Secret Place



Детали: встреча в Facebook



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