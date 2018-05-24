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Известный футболист собрался вступить в брак с двумя женщинами одновременно, – СМИ

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Роналдиньо собрался вступить в брак с двумя женщинами одновременно
Роналдиньо собрался вступить в брак с двумя женщинами одновременно / Фото из открытых источников

Официальный посол клуба "Барселона", экс-бразильский футболист Роналдиньо собрался сыграть свадьбу с двумя невестами.

Об этом сообщает The Daily Mail.

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Как пишут западные СМИ, экс-футболист признался двум своим любимым, Присцилле Коэльо и Беатрис Саузи. Обе сказали ему "да", таким образом трио живет вместе в имении Роналдиньо в Рио-де-Жанейро.


На фото (слева на право): Беатрис Сауза, Присцилла Коэльо, Роналдиньо

Отмечается, что якобы свадебная церемония запланирована на август. В Бразилии бигамия запрещена и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет, поэтому это будет церемония без документального оформления брака.

Посол клуба "Барселона" начал встречаться с Беатрис в 2016-м году, но вместе с тем не разорвал отношений со своей предыдущей девушкой, Присциллой.


Присцилла Коэльо


Присцилла Коэльо

Интересно, что, как пишут источники, спортсмен платит "карманные" свыше 2 тысяч долларов в месяц и дарит девушкам одинаковые подарки и духи.


Беатрис Сауза

Сообщается, что сам Роналдиньо, который завершил футбольную карьеру в январе 2018-го, слухи о помолвке тогда опроверг. Говорилось о признании футболиста одновременно двум женщинам.

"Не верьте никаким новостям, в тот день, когда я обручусь, я вам скажу", – написал он в Twitter.

Теги: LifeStyle Новости спорта Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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