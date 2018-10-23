Известный гинеколог Наталья Лелюх: о боли и ПМС, прерывании беременности и мифах контрацепции

Стоит ли терпеть менструальные боли? Способы прерывания беременности сейчас? Почему и как нужно готовиться к менопаузе? Продолжаем узнавать правду о женском здоровье от известного гинеколога Натальи Лелюх.

Давайте поговорим о мифах вокруг большой части женского здоровья – менструального цикла. Насколько нормальными являются болевые ощущения во время менструации?

Болевой синдром называется дисменореей. Чаще всего она более выражена у молодых девушек. Где-то к 26 лет боль есть, а затем постепенно уменьшается. Как правило, каждая женщина уже знает, что надо принять, чтобы не доводить до сильной боли.

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Почему возникает боль – потому происходят определенные гормональные изменения в организме. И это вызывает активацию симпатической и парасимпатической нервной системы. И в первый день девушки испытывают головную боль, повышенное потоотделение, озноб. Продолжается это недолго, один-два дня и само проходит. Виной всему гормон простагландин, который в первый день цикла выделяется в большом количестве. И у молодых девушек регуляция этого гормона еще не настроена.

Ситуация подобна сказке, в которой мальчик пас овец и прибегал в село с криком: "Волки!". Первый раз мужчины быстро собрались и побежали – волков нет. Второй раз собрались уже не так быстро, на третий – махнули на мальчика рукой. Так же работают наши рецепторы к гормонам. В первые разы на выделение гормонов рецепторы реагируют активно, даже небольшое количество. И поэтому возникают спазмы, боль и так далее. С возрастом чувствительность этих рецепторов уменьшается. Причем не имеет значения, рожала ли.

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Но важно, чтобы боль не становилась сильнее. Если всегда помогала таблетка от боли, а в какой-то момент стало нужно две или три – это уже признак, что надо идти к врачу, потому что что-то пошло не так. Если у женщины никогда не было болезненных месячных, а вдруг – в 25, 30, 40 – они стали болезненными, это тоже плохой признак. Тоже надо идти к врачу и выяснять – что случилось.



Если боль невыносимая и усиливается – стоит обратиться к врачу

А боль при овуляции – это норма?

Да. Единственное – иногда они могут быть очень сильные. Овуляция – это когда вызревает фолликул, который включает в себя яйцеклетку, он разрывается. Яйцеклетка идет по своему маршруту, а в месте разрыва выливается жидкость и образуется другая железа – желтое тело. И каждый месяц этот процесс. Но этот разрыв может произойти рядом с сосудом. И когда это происходит – начинается внутрибрюшное кровотечение, этот процесс называется апоплексия яичника.

Кровь – очень агрессивная среда для брюшной полости, она на нее реагирует ужасно. Если кровотечение не продолжается – можно обойтись без операции. Но иногда требуется даже госпитализация. Поэтому если боль не проходит – надо идти в стационар. Не обязательно все закончится операцией, но надо быть близко к врачу. Если же состояние ухудшится – кровотечение продолжится, начнутся проблемы с давлением, тогда нужна операция и спасение женщины. Если все становится на свои места – на следующий день отпустят домой.

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А как определить – когда надо к врачу? Потому что у нас же женщины могут и потерпеть.

Есть такой синдром первой бессонной ночи. Когда ночь не спишь – надо вызвать врача.

Предменструальный синдром – это норма или отклонение?

В мире ПМС считается диагнозом. Он имеет степени выраженности. И высшая степень даже лечится препаратами, в частности, и антидепрессантами. Иногда даже необходима госпитализация, если женщина понимает, что не может работать, что несколько психологически трудно. Это субъективная вещь, но часто сопровождается вздутием кишечника, проблемами с потоотделением и тому подобное. С началом месячных это все проходит. Но эта неделя до может быть достаточно серьезным. Иногда это занимает больше времени. Тогда это требует вмешательства.

Чем лечить – сегодня рекомендуют гормональные контрацептивы. Раньше считали, что предменструальный синдром бывает только у женщин, у которых овуляция. На сегодня уже выделили несколько вариантов ПМС. Есть случаи, когда ПМС бывает у женщин, которым удалили яичники и матку. Есть гормонозависимый ПМС: женщина принимает гормональные контрацептивы, у нее вот такая грудь и болит живот. Хотя контрацептивы считались лечебными препаратами. Вариантов много.

Но не надо не обращать на это внимания. Два дня не выходить из дома, а потом все пройдет – это не выход. Некоторые женщины даже меняют работу, потому что понимают, что они не могут так. Надо идти к врачу. Да, иногда это долго лечится. Но не надо сидеть с этой проблемой дома и говорить "я потерплю". Так как это может привести к тяжелой депрессии и даже суицидальным мыслям. Лучше обратиться к врачу, психоневрологу, который может выписывать рецепты на лекарства, и пройти лечение. Потому что это не шутки, это серьезный диагноз.

Можно отрегулировать календарь менструального цикла без приема препаратов?

Есть работы ученых, доказывающих, что у женщин, которые живут в одном помещении – в общежитии, на спортивных сборах каких-то – будет синхронизироваться цикл. У команды спортсменок месячные приходят одновременно. Это связывают с определенными веществами нашего тела, которые мы обонянием не ощущаем, а они есть, они ароматические и влияют на нас. И это единственное, чем можно отрегулировать календарный цикл. Другими способами – нет. Надо знать свой цикл и к нему привыкать.

Безопасны ли менструальные чаши?

Это как и с тампонами. Если вы знаете, как пользоваться, нет проблем с мышцами тазового дна, если можете поставить и вынуть – пользуйтесь. Но помните – чашу советуют на целый день ставить, и кровь накапливается. А кровь – не лучшая среда для бактерий, которые живут во влагалище. Потому будут размножаются те, которые нам не нужны. На инструкции к тампонам предупреждают, что если носить его больше, чем надо – может возникнуть инфекционно-токсический шок, потому что размножается стафилококк и стрептококк в большом количестве. Так же – и с чашами.

В ситуации "надо сейчас" – чаша хорошо работает. Но если женщина не умеет пользоваться – не стоит на это переходить.

Физические нагрузки можно во время месячных? Говорят, что йога, например, снимает спазмы.

Хорошо помогают приседания – снимает боль во время месячных. Можно бегать, танцевать – если женщина нормально себя чувствует. Не желательно заниматься такими упражнениями, во время которых происходит подъем таза вверх. Чтобы по маточным трубам не пошла менструальная кровь, чтобы она шла только вниз. Потому что если она будет забрасываться в брюшную полость – это может быть риском заболевания под названием "эндометриоз".



Упражнения с забрасыванием таза вверх не стоит делать во время менструации, это риск эндометриоза

Многие мифы вокруг вопроса абортов. С точки зрения медицины – какие способы прерывания беременности безопасные, а какие – наиболее травматические?

В медицине очень мало чего-то однозначного. Она вторая по точности после философии. То есть, философия немного точнее. Медицина – потом. Поэтому надо понимать, что мы каждый раз говорим о какой-то тенденции – и конкретной женщине. Потому что есть тенденция – лучше для всех делать так, а в конкретном случае может быть нюанс, который препятствует пройти именно таким медицинским путем.

У нас в государстве официально принято, что беременность по желанию женщины может быть прервана до 12 недели беременности. В зависимости от ситуации по медицинским или социальным показаниям – если это изнасилование или юный возраст беременной, срок беременности может быть и больше. Тогда заседает специальная медико-социальная комиссия и принимается решение. У нас можно прервать беременность до 21 недели. В 22 недели уже считается, что такой ребенок, даже если он родится преждевременно, может быть спасен. Поэтому на поздних сроках запрещено прерывать беременность. Но может быть ситуация, когда произошла гибель ребенка. Тогда вызываются роды. Но это очень грустные истории.

Есть две группы способов прерывания беременности – медикаментозные средства и хирургические. Хирургические также есть нескольких видов: вакуумная регуляция, или классический аборт, так называемое "выскабливание".

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. И совершенно безопасных нет. Как и абсолютно безопасной контрацепции. Потому что мы идем против физиологии. Мы устроены так, чтобы рожать. И когда нужно прервать беременность – это не физиологический процесс. Я не могу быть против абортов, я врач и понимаю, что иногда они необходимы. Но я – за разумную контрацепции. Лучше не доводить до состояния, когда надо идти и прерывать.

Медикаментозные аборты используют на более ранних сроках беременности. Кровотечение может происходить и в домашних условиях. Это будут просто более обильные месячные. Единственное – возможен болевой синдром. И также стоит учесть психологический аспект – когда женщина сама. Одна женщина сможет это выдержать, другая увидит кровь, потеряет сознание. Госпитализация для проведения аборта требуется только на полдня.

Наиболее опасные аборты – уголовные, когда женщина сама пытается что-то сделать с помощью каких-то методов, которые она где-то вычитала. Такие случаи могут иметь очень плохие последствия для здоровья. Например, в Советском Союзе, когда до 1953 года были запрещены аборты, ежегодно инфицировалось и погибало большое количество женщин, которые пытались сами прервать беременность.



Прерывать беременность ни в коем случае нельзя самостоятельно, без медицинской помощи

Прерывание беременности должно проводиться в медицинском учреждении, медицинским работником, с информированием женщины и с предварительным обследованием. Врач должен убедиться, что нет никаких воспалительных процессов, так как любой из них может ухудшить ситуацию после аборта, и также – что беременность маточная. Ибо есть ситуации, когда сделали УЗИ, якобы провели вакуумную регуляцию, а беременность оказалась не в матке, а в маточной трубе. Тогда нужна повторная госпитализация и операция.

Опасно то, что делается не по правилам. А все имеющиеся методы достаточно безопасны. Но нельзя сказать, что они все ни к чему плохому не приведут. Здесь невозможно прогнозировать. Даже при прекрасных врачах, чудесном медицинском учреждении и у совершенно здоровой женщины может оказаться какое-то неожиданное осложнение, которое приведет к фатальным последствиям, начиная от аллергии и заканчивая перфорацией матки, которая потребует ее удаления.

Поэтому врачи не любят эту процедуру, по разным причинам. Это не тот процесс, на котором надо зарабатывать деньги. Мы делаем эту работу, но это трудно.

Сейчас нередки случаи, когда женщина сама прерывает беременность?

Да. Это в больших городах более-менее нормально. А в селе, когда в больницу в райцентре еще надо доехать, а когда ехать, если здесь огороды и корова – это случается. И это социальная проблема доступности медицинской помощи. И отсутствие информации для девочек и женщин – как не забеременеть, разумной контрацепции, медицинского работника, который бы объяснил, что аборт – это всего полдня, и ничего страшного нет.

Правда, что чем больше молодая девушка делает абортов, тем меньше у нее шансов потом забеременеть?

Обычно так, и не только для молодой девушки. Аборт – это травматизация матки, слизистой, шейки. С другой стороны – иммунологические процессы, которые начинают происходить в организме женщины. Это глубокие процессы, которые начинаются в организме и продолжаются 9 месяцев. И когда их грубо прерывают – иммунная система не понимает, что происходит. Даже ситуация с замершей беременностью лучше, чем прерывание. Потому что тогда организм получает информацию, что беременность почему-то не развивается, и запускает обратный процесс, и происходит выкидыш. Тогда женщина легче восстанавливается. А когда процесс прервали, плюс медикаментозное и хирургическое вмешательство – это плохо. Нет такой цифры, 3 аборта – нормально, а 5 – уже вредно. Кому и один может стать фатальным. А кто-то и после 5 сможет родить. Но каждый аборт отдаляет наше женское здоровье.

Как подобрать свой способ контрацепции?

Сначала надо идти к врачу. Потому что каждый способ контрацепции имеет свои особенности и противопоказания. И не всегда вы сами у себя можете эти противопоказания обнаружить.

Перед назначением любых гормоносодержащих средств – гормональные таблетки, спираль, пластыри, вагинальные кольца, импланты, надо обследовать молочную железу, нет ли там каких-то онкологических или около онкологических проблем. Только тогда врач может что-то назначить. А сдавать ему свои гормоны – не надо. Также врач должен спросить об истории тромбозов в семье, о других вещах. Чтобы ставить спираль – надо делать УЗИ, чтобы выявить, нет ли противопоказаний. Надо сдать мазки на флору – нет ли воспалительного процесса, потому что он также может навредить.

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Правда ли не забеременеешь, пока кормишь грудью?

Тогда бы у нас не было никаких детей-погодок. А их много. Это не правда. У женщины, которая не кормит грудью, первая овуляция может происходить в среднем через 90 дней. У той, что кормит – и через 90 дней, и через год. Точно неизвестно. У той же женщины может быть по-разному после первых и вторых родов – каждый раз гормональная система по-разному реагирует. Поэтому первые три месяца после родов условно еще нельзя не предотвращать, но помнить, что все возможно. А дальше, несмотря на количество и качество кормлений, надо предотвращать, если вы не хотите детей, которые потом вместе пойдут в первый класс.

Еще один миф, что оральные контрацептивы приводят к бесплодию. Или не миф?

Миф. Я даже рассказывать не буду. Это абсолютная чушь.

Наталья, значит, со всеми вопросами женского здоровья лучше идти к врачу.

Да!

Женщина ничего сама не может контролировать?

Может. Если занимается спортом, не курит, следит за питанием. Это от пациента зависит. Со всем остальным – к врачу. Часто сравниваю наше тело с автомобилем, а больницу с автосервисом. Если у нас машина застукала или задребезжала – поедем на СТО. Не будем же под капотом рыться, клеммы чистить, что-то менять? Это одна на миллион женщина так сделает. Лучше к мастеру. Тело, думаете, не сложнее машины? Сложнее! И мы, врачи, учимся, для того, чтобы вам помогать с вашим же телом. Поэтому – сначала к врачу, а не "под капот".

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