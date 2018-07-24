15:42
24 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 18°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, 23 июля
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, 23 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Известный "Гладиатор" Рассел Кроу шокировал поклонников своим видом: видео

98 Читати новину українською
Рассел Кроу
Рассел Кроу / time.com

Поклонники голливудского актера Рассела Кроу в шоке от его перевоплощения. Мужчина набрал лишние килограммы и отрастил лохматую бороду.

Популярного актера Рассела Кроу, известного по роли гладиатора в одноименном фильме, вряд ли можно узнать на улице. Знаменитость, в которого были влюблены миллионы поклонниц, кардинально сменил свой имидж. По словам пользователей сети, сделал он это не в лучшую сторону.

Читайте также: Звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан изменился до неузнаваемости: неожиданные фото

Все потому, что известный красавец Рассел Кроу запустил бороду и набрал немало лишних килограммов. Кроме этого, актер отрастил волосы, которые придают неопрятность его внешнему виду.


Рассел Кроу, май 2018 года

Недавно знаменитость опубликовал удивительное видео, на котором он расчесывает свою лохматую бороду перед камерой. Также Рассел Кроу позаботился и о своей прическе, напевая песню. Выглядело все довольно жутко и странно, что отметили пользователи сети.

Актер готовится,
– подписал видео Рассел Кроу.

 

Популярный актер не впервые шокирует поклонников своим внешним видом. Поэтому люди обратились к нему с просьбой привести себя в порядок и позаботиться о фигуре. Однако Рассел Кроу не отреагировал на все замечания поклонников.

Кто такой Рассел Кроу?Это знаменитый голливудский актер из Новой Зеландии, который сыграл главные роли в фильмах "Три дня на побег", "Ной", "Гладиатор", "Игры разума", "Большая игра". За свое мастерство Рассел Кроу был награжден премиями "Оскар" и "Золотой глобус".

Теги: Кино Голливуд LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
сегодня, 15:01 Наміри силовиків зайнятися поплічниками Єфремова можуть свідчити про спробу зламати "ЛНР"
Олексій Чибісов 363
Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь
сегодня, 14:15 Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь
1334
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
23 июля, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Самоубийство основательницы Femen Шачко: появились подробности
сегодня, 13:11 Самоубийство основательницы Femen Шачко: появились подробности
559
Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
сегодня, 13:47 Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представили официально: обзор, характеристика и цена смартфонов
128
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук