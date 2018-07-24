Известный "Гладиатор" Рассел Кроу шокировал поклонников своим видом: видео

Поклонники голливудского актера Рассела Кроу в шоке от его перевоплощения. Мужчина набрал лишние килограммы и отрастил лохматую бороду.

Популярного актера Рассела Кроу, известного по роли гладиатора в одноименном фильме, вряд ли можно узнать на улице. Знаменитость, в которого были влюблены миллионы поклонниц, кардинально сменил свой имидж. По словам пользователей сети, сделал он это не в лучшую сторону.

Читайте также: Звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан изменился до неузнаваемости: неожиданные фото

Все потому, что известный красавец Рассел Кроу запустил бороду и набрал немало лишних килограммов. Кроме этого, актер отрастил волосы, которые придают неопрятность его внешнему виду.



Рассел Кроу, май 2018 года

Недавно знаменитость опубликовал удивительное видео, на котором он расчесывает свою лохматую бороду перед камерой. Также Рассел Кроу позаботился и о своей прическе, напевая песню. Выглядело все довольно жутко и странно, что отметили пользователи сети.

Актер готовится,

– подписал видео Рассел Кроу.

Допис, поширений Russell Crowe (@russellcrowe) 22 Лип 2018 р. о 5:06 PDT

Популярный актер не впервые шокирует поклонников своим внешним видом. Поэтому люди обратились к нему с просьбой привести себя в порядок и позаботиться о фигуре. Однако Рассел Кроу не отреагировал на все замечания поклонников.

Кто такой Рассел Кроу?Это знаменитый голливудский актер из Новой Зеландии, который сыграл главные роли в фильмах "Три дня на побег", "Ной", "Гладиатор", "Игры разума", "Большая игра". За свое мастерство Рассел Кроу был награжден премиями "Оскар" и "Золотой глобус".