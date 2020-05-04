Известный хирург Саволюк устроил пьяное ДТП в Киеве: в состоянии опьянения он ездит не первые

В Киеве известный украинский хирург Сергей Саволюк стал виновником серьезного ДТП. Более того, в момент столкновения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел еще 28 апреля, однако то, что за рулем находился медик, стало известно только сейчас.

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Произошла она 28 апреля примерно в 22:20 на перекрестке улиц Межигорской и Набережно-Луговой. Саволюк находился за рулем Volkswagen Polo AB. Но не справился с управлением и выехал на встречу двум автомобилям, которые двигались по улице с односторонним движением. В то же время он проехал несколько предупредительных знаков. После ударил еще два припаркованных автомобиля. Об этом пишет ресурс dtp.kiev.ua.

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В момент инцидента хирург находился в состоянии алкогольного опьянения. Но после ДТП отказался от прохождения теста на алкоголь в присутствии понятых и свидетелей.

Саволюк не первый находится пьяным за рулем

По данным ресурса, в прошлом году Салволюка остановили патрульные за нарушение правил дорожного движения. Далее правоохранители составили соответствующий протокол и провели тест на алкоголь. Прибор показал результат в 1,42 промилле. Хотя допустимо лишь 0,2 промилле.

В 2019 году суд оправдал Сергея Саволюка, поскольку тот на суде предоставил справку от нарколога, что был трезв.

Что известно о Сергее Саволюке

Он является доктором медицинских наук и профессором. Сейчас работает в Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика. Здесь заведует кафедрой хирургии и сосудистой хирургии.

Известно, что он в 2002 году закончил с отличием Винницкий государственный медицинский университет имени Пирогова (специальность "Лечебное дело")

В 1999 – 2000 годах был стипендиатом Верховной Рады Украины, а в течение 2000 – 2002 лет – стипендиатом президента Украины.

Является автором 1 научной монографии, 269 профессиональных публикаций, 101 декларационного патента на изобретение, 43 отраслевых нововведений, соавтором учебника для врачей-интернов по специальности "Хирургия". Под его руководством защищены 2 кандидатские диссертации.

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Еще один резонансный инцидент с участием известного лица

26 апреля киевская полиция остановила Mercedes за незначительное нарушение ПДД – водитель не включила фары. За рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко. Вместе с ней в машине был еще заместитель Кличко Владимир Слончак.

Полицейские заподозрили, что водитель была в нетрезвом состоянии. Женщина отказалась пройти тест на драгере. Выйдя из автомобля, Слончак начал кричать на патрульных, мешать, угрожать расправой и в конце концов ударил полицейского.

После этого Слончака задержали и поместили в изолятор временного содержания. По данным СМИ, ему туда вызвали "скорую", так как он якобы имеет хронические заболевания. На саму Людмилу Костенко составили админпротокол за вождение в нетрезвом состоянии.

В итоге Кличко уволил своего заместителя Слончака. Кроме того, суд избрал уже бывшему заместителю мера пресечение в виде ночного домашнего ареста.