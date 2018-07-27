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Известный экс-боксер Эвандер Холифилд приеду в Киев: известна причина

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Эвандер Холифилд прибудет в Киев
Эвандер Холифилд прибудет в Киев

Легендарный американский боксер, единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в хэвивейте, а также человек, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях – крузервейте и хэвивейте, Эвандер Холифилд подтвердил свое участие в 56-м конгрессе Всемирного боксерского совета, который с 30 сентября по 5 октября состоится в Киеве.

Ранее свое участие в киевском конгрессе WBC подтвердил еще один легендарный боксер Леннокс Льюис. А также потенциальный соперник нашего Александра Усика британец Тони Беллью, знаменитый мексиканец Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в хэвивейта американец Риддик Боу.

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Напомним, в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC, мэр Виталий Кличко.

Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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