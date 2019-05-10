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      Известный лоукостер будет летать из Киева в Вену ежедневно

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      Известный лоукостер будет летать из Киева в Вену ежедневно
      Известный лоукостер будет летать из Киева в Вену ежедневно / Фото из открытых источников

      Лоукостер Laudamotion, который является дочерней компанией Ryanair, с октября 2019 года ежедневно будет выполнять рейсы Киев – Вена.

      В настоящее время лоукостер осуществляет полеты между Киевом и столицей Австрии Веной пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам, говорится на официальном сайте Ryanair.

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      Цена билетов стартует от 26 евро в одну сторону.

      laudamotion київ відень

      Цена билетов в Вену

      Рейсы из Киева в Вену также выполняют авиакомпании МАУ, WizzAir и Austrian Airlines.

      К слову, Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за перевозку малого багажа весом до 10 килограммов, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади.

      Что известно о Laudamotion?В январе Ryanair сконцентрировал 100% австрийской авиакомпании Laudamotion, позже переименованной в Lauda. В августе 2018 года Ryanair объявила о завершении приобретения 75% акций Laudamotion, ранее, весной, купив 24,9% акций авиакомпании. Флот Lauda насчитывает 19 самолетов производства Airbus. Полеты осуществляются по 49 направлениям в 18 странах. Штаб-квартира компании расположена в Вене, при этом компания также развивает базы в Штутгарте и Дюссельдорфе (Германия), планируя перевезти в 2019 году 5 миллионов пассажиров.

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      Теги: Новости Украины Австрия Новости Киева Ryanair Путешествия авиация
      Источник: 24 канал
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