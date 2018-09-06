Известный лоукостер переносит все свои рейсы из аэропорта "Киев" в "Борисполь"

Авиакомпания flydubai с 28 октября 2018 года переносит обслуживание своих рейсов по маршруту Дубай – Киев из аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщила компания на своем официальном сайте.

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Отмечается, что рейсы лоукостера будет обслуживать терминал D. Относительно причин такого решения компании никаких деталей не сообщается.

Также в компании отметили, что начиная с 2 октября увеличивается частота полетов на маршруте Дубай – Киев с одного до двух рейсов в день.

В течение нескольких недель полеты с увеличенной частотой будут обслуживаться аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского.

Напомним, 3 сентября крупнейший европейский лоукостер Ryanair совершил первый пассажирский рейс из Украины.