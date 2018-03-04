Известный певец присоединился к семейной прогулке Кати Осадчей и Юрия Горбунова: милые фото
Знаменитые украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые воспитывают общего сына Ивана, показали милые фотографии с прогулки.
Фото опубликовали на страницах в Instagram.
Зимняя заснеженная погода не заставила супругов Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей отказаться от прогулки с ребенком. На фото звезды по очереди везут стильную фиолетовую коляску с первенцем Иваном, который родился 18 февраля 2017 года.
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К семейной прогулке присоединился певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап. С собой звезда взял белую собачку, которую выгуливал на поводке.
Позитивная семейка – Юра, Катя и Иван! Люблю их,
– подписал фото Потап.
Источник: 24 Канал
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