Известный певец присоединился к семейной прогулке Кати Осадчей и Юрия Горбунова: милые фото

Знаменитые украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые воспитывают общего сына Ивана, показали милые фотографии с прогулки.

Фото опубликовали на страницах в Instagram.

Зимняя заснеженная погода не заставила супругов Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей отказаться от прогулки с ребенком. На фото звезды по очереди везут стильную фиолетовую коляску с первенцем Иваном, который родился 18 февраля 2017 года.

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К семейной прогулке присоединился певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап. С собой звезда взял белую собачку, которую выгуливал на поводке.

Позитивная семейка – Юра, Катя и Иван! Люблю их,

– подписал фото Потап.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 3 Бер 2018 р. о 5:10 PST