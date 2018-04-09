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Известный пилот Формулы 1 во время гонки сломал ногу своему механику: жуткое видео (18+)

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В результате наезда на ногу механик получил перелом берцовых костей
В результате наезда на ногу механик получил перелом берцовых костей / Соцсети

8 апреля состоялся этап в Бахрейне автомобильных гонок в классе "Формула 1". Во время гонки известный финский пилот Кими Райкконен, выступающий за команду Ferrari, сломал ногу своему механику.

Соответствующее видео появилось в Youtube.

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На кадрах видно, что инцидент произошел, когда Райкконен заехал на пит-стоп, чтобы сменить колеса. Заметим, что гонщик отправился намного раньше, чем дали команду, поэтому заднее колесо его машины, которое не успели поменять, наехало на ногу механику команды.

В итоге Райкконен был вынужденным остановиться через несколько метров, а потом вообще сошел с дистанции.

Впоследствии команда Ferrarи в своем Twitter сообщила, что механик по имени Францеско получил перелом берцовых костей.

Добавим, что первым на Гран-при Бахрейна финишировал другой пилот Ferrari – немец Себастьян Феттель, вторым пришел финн Валттери Боттас, а третье место занял британец Льюис Хэмилтон (оба – Mercedes).

Райкконен сломал ногу своему механику: видео (18+)

Теги: Новости спорта Бахрейн Финляндия Здоровье Формула-1
Источник: 24 Канал
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