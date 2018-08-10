11:50
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поперсы для Путина. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Известный путешественник из Эстонии посетил Львов: видео

45 Читати новину українською

Арно Павел – путешественник с Эстонии. На своей машине он проехал уже более 52 тысяч километров. За один день с четырехколесным другом преодолевает сотни километров.

Путешественник рассказывает, что работал много лет водителем автобуса, поэтому включает себе авторежим и может ехать. Усталость, конечно, есть, но поспишь 6 часов, затем – крепкий кофе, и снова в путешествие.

Читайте также: Женщины и секрет счастья: Дмитрий Комаров рассказал о предпочтениях и украсил обложку журнала

Однако старый УАЗ перед этим путешествием пришлось немного починить. Арно проверяет,  исправен ли автомобиль, и тогда трогается еще раз насладиться старым Львовом. Два года назад Арно уже посетил Украину, приехав первый раз в город Льва. Здесь встретил Марию и теперь они вместе путешествуют.

Когда мне прислали список городов Украины, куда я буду путешествовать, мне очень хотелось познакомить всех эстонцев с красивым Львовом. Львов очень красивый. Я благодарю Вас за этот город,
– отметил Арно Павел.

Еще тогда Арно описал Львов в своем блоге, где имеет 300 тысяч подписчиков. Теперь он вернулся, чтобы исследовать Украину по-подробнее. В маршруте на этот раз Карпаты, Закарпатье, Подолье, Одесская, Херсонская, Полтавская область и даже Донбасс.

Мы закончим на Черкасщине. Это очень символично, что мы на земле Тараса Шевченко. Это тот момент, который всегда объединяет Восток и Запад,
– рассказала путешественница Мария Бойко.

Блог Арно ведет на эстонском языке. Там рассказывает об интересностях, которые видел во время путешествий. Сначала блогер отправляется в Карпаты, а с нами прощается на эстонском. Во время путешествия Арно Павел начнет работать и над собственной книгой – "На Уазике по Украине".

Теги: Новости Украины Новости Львова Путешествия Эстония
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
сегодня, 11:00 Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
Крістіна Бердинських
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сегодня, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Почему категорически нельзя пить чай в пакетиках: ответ медиков
сегодня, 08:31 Почему категорически нельзя пить чай в пакетиках: ответ медиков
Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году
сегодня, 09:06 Странное решение: какую клавиатуру мог получить iPhone в 2007 году
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
9 августа, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Экс-министр Булатов пошел воевать
 13 мая 2015 , 10:51
Названа причина вони в Киеве
 17 января 2017 , 10:12 19
Топ-новости: "Шахтер" пробился в ЛЕ, "Динамо" узнало соперников в ЛЧ, Шевченко объявил состав сборной Украины
 26 августа 2016 , 07:30
Китайский клуб предлагает за экс-нападающего "Динамо" 7 миллионов евро
 24 декабря 2016 , 19:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук