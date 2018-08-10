Известный путешественник из Эстонии посетил Львов: видео

Арно Павел – путешественник с Эстонии. На своей машине он проехал уже более 52 тысяч километров. За один день с четырехколесным другом преодолевает сотни километров.

Путешественник рассказывает, что работал много лет водителем автобуса, поэтому включает себе авторежим и может ехать. Усталость, конечно, есть, но поспишь 6 часов, затем – крепкий кофе, и снова в путешествие.

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Однако старый УАЗ перед этим путешествием пришлось немного починить. Арно проверяет, исправен ли автомобиль, и тогда трогается еще раз насладиться старым Львовом. Два года назад Арно уже посетил Украину, приехав первый раз в город Льва. Здесь встретил Марию и теперь они вместе путешествуют.

Когда мне прислали список городов Украины, куда я буду путешествовать, мне очень хотелось познакомить всех эстонцев с красивым Львовом. Львов очень красивый. Я благодарю Вас за этот город,

– отметил Арно Павел.

Еще тогда Арно описал Львов в своем блоге, где имеет 300 тысяч подписчиков. Теперь он вернулся, чтобы исследовать Украину по-подробнее. В маршруте на этот раз Карпаты, Закарпатье, Подолье, Одесская, Херсонская, Полтавская область и даже Донбасс.

Мы закончим на Черкасщине. Это очень символично, что мы на земле Тараса Шевченко. Это тот момент, который всегда объединяет Восток и Запад,

– рассказала путешественница Мария Бойко.

Блог Арно ведет на эстонском языке. Там рассказывает об интересностях, которые видел во время путешествий. Сначала блогер отправляется в Карпаты, а с нами прощается на эстонском. Во время путешествия Арно Павел начнет работать и над собственной книгой – "На Уазике по Украине".