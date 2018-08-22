Известный режиссер отказался от съемок нового фильма о Джеймсе Бонде

Популярный голливудский режиссер Дэнни Бойл, которого утвердили на новый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде, отказался от контракта.

Новая часть фильма об "агенте 007" будет нуждаться в новом режиссере. По загадочным причинам утвержденный на эту работу британец Дэнни Бойл отказался от контракта. Об этом сообщили на официальной странице "Джеймса Бонда" в Twitter.

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Информацию подтвердили актер Дэниел Крейг и продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи. Знаменитости лаконично назвали причину ухода мужчины.

Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крейг сегодня объявили, что из-за творческих разногласий Дэнни Бойл решил не снимать Bond 25

– говорится в сообщении.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd — James Bond (@007) 21 серпня 2018 р.

Отметим, что в Голливуде намерены снять 25-ый фильм о Джеймсе Бонде. Съемки должны были начаться в декабре 2018 года, а премьера киноленты должна состояться 25 октября 2019 года. Главную роль в фильме исполнит актер Дэниэл Крейг. Пока неизвестно, кто займет режиссерское кресло.