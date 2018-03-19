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Известный режиссер Терри Гиллиам выступил в защиту Харви Вайнштейна

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Харви Вайнштейн (слева) и Терри Гиллиам (справа)
Харви Вайнштейн (слева) и Терри Гиллиам (справа) / Коллаж: 24 Канал

Режиссер Терри Гиллиам, известный работами "Двенадцать обезьян" и "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", высказался в защиту скандального продюсера Харви Вайнштейна.

"Харви открыл дверь нескольким людям. Ночь с Харви – это цена, которую они заплатили", – откровенно сказал Терри в интервью агентству APF.

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Это мир жертв. Думаю, много кто выиграл от встречи с Харви, а некоторые – нет. Те, кто нет, знали, что они делают, – все взрослые люди, мы говорим о взрослых людях с завышенными амбициями,
– продолжил известный режиссер.

В интервью изданию Variety Гиллиам Гиллиам сказал, что некоторые женщины, которые присоединились к движению #MeToo, не пострадали, но использовали Вайнштейна, чтобы продолжить свою карьеру.

Кроме того, по его словам, он знает женщин, которые выходили со встреч со скандальным режиссером скорее, чем они подвергались сексуальному насилию.

А движение #MeToo Гиллиам назвал "толпой, которая уже вооружилась факелами и идет сжигать замок Франкенштейна".

Напомним, от сексуальных домогательств Харви Вайнштейна пострадало много женщин, в частности, известных актрис.

Смотрите видео о скандале вокруг Харви Вайнштейна:

Теги: Кино Голливуд Харви Вайнштейн LifeStyle Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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