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Известный роман Сергея Жадана экранизировали: появился официальный трейлер

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Фильм "Дикое Поле": смотреть трейлер онлайн
Фильм "Дикое Поле": смотреть трейлер онлайн / Фото из открытых источников

В сети появился первый официальный трейлер украинского фильма "Дикое Поле", снятого по мотивам популярной книги Сергея Жадана.

Лучший украинский роман по версии ВВС экранизировали. Сюжет книги Сергея Жадана "Ворошиловград" вскоре появится на телеэкранах с названием "Дикое Поле".

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Фильм рассказывает историю молодого мальчика с необычным именем Герман. Парень возвращается в родной город на Донбассе и пытается противостоять людям, которые стремятся отобрать у него семейный бизнес – старую бензоколонку.

"Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес, а вместе с ним – друзей детства и любви в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет. Чем закончится это ироничное и полное приключений путешествие сквозь Дикое Поле?" – говорится в анонсе фильма.

Известно, что главные роли в киноленте "Дикое Поле" сыграют актеры Олег Москаленко, Алексей Горбунов и участница группы Dakh Daughters Руслана Хазипова.

Официальный трейлер фильма "Дикое Поле" по мотивам романа Сергея Жадана (смотрите видео):

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Кино Литература Сергей Жадан
Источник: 24 Канал
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