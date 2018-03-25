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Известный российский актер пополнил базу "Миротворца"

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Константин Райкин попал в базу
Константин Райкин попал в базу "Миротворца" / 2day.kh.ua

Российский артист Константин Райкин попал в базу данных волонтерского проекта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

Об этом сообщает организация на своей странице в Facebook.

"Только на днях мы нашли убедительные доказательства того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым", – говорится в сообщении.

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В частности, Райкин незаконно пересек границу с оккупированным Крымом, участвовал в попытках легализовать аннексию украинского полуострова Россией и прочее.

Костянтин Райкін потрапив у базу

Константин Райкин попал в базу "Миротворца"

К слову, в ноябре 2017 активисты ворвались в помещение Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василько, чтобы сорвать концерт российского артиста Константина Райкина.

Кто такой Константин Райкин? Это известный российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации, руководитель московского театра "Сатирикон" и художественный руководитель "Высшей школы сценических искусств". Он является сыном известного советского режиссера Аркадия Райкина.

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости России Российские гастролеры Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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