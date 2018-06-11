Известный российский актер рассказал, почему пошел воевать за Украину на Донбасс: реакция РосТВ

Попав в ряды украинской армии и участвуя в Операции Объединенных сил, российский актер Анатолий Пашинин, по его словам, таким образом "расчищает будущее" молодежи.

Фрагмет его интервью появился в одной из телепередач российского пропагандистского канала НТВ.

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"Я не занимаюсь построением национального государства. Мне 39 лет, и я точно понимаю что куда. У нас молодые ребята по 19, по 21 году — это мозги, вот это видение мира... И я понимаю, что они построят. А я могу только одно сделать – я могу расчистить им будущее", – сказал Пашинин.

Отметим, что опубликованная часть разговора носит подчеркнуто пренебрежительное отношение к актеру и пестрит "устрашающими фактами" об Украине в "лучших" традициях РосТВ.

"Бывший актер российского кино Анатолий Пашинин откровенно рассказал, как открестился от своей прежней Родины, стал украинским карателем и пошел убивать" или "В руках Пашинина – оружие и больше никаких внутренних предохранителей. Майдан головного мозга развивается стремительно. В логике боевых действий выпускник Московского театрального училища имени Щепкина Пашинин теперь разбирается даже лучше, чем в системе Станиславского" – написали журналисты пропагандистского канала.

Напомним, что Анатолий Пашинин переехал в Украину и в августе 2017 года и пошел воевать на Донбасс в составе добровольческого батальона, который создали на базе "Правого сектора".