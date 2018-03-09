Известный российский актер во время спектакля ругал зрителей

Российский артист Михаил Ефремов оскандалился во время представления в Самаре. О провальном выступлении рассказали возмущенные зрители. Некоторые из них отдали за билеты более пяти тысяч рублей, передают "Дни.ру".

Об инциденте рассказали возмущенные зрители, пришедшие на спектакль, сообщает "РБК".

После замечаний к артисту говорить громче, Ефремов рассердился и стал демонстрировать неуважение к залу, делая замечания публике и употребляя по отношению к зрителям нецензурную лексику.

"Сходила на спектакль театра "Современник", который гастролировал в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбе зрителей говорить громче, поскольку ничего не слышно, радостно обругал самарских зрителей и всю Самару", – пишет зрительница Лариса.

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По словам присутствующих в зале, на спектакль пришел и министр культуры России, но он никак не отреагировал на неадекватное поведение актера. Многие покинули зал до окончания представления. А стоимость билетов колебалась от 4 до 7 тысяч рублей (примерно от 2 до 3500 гривен).

Сам Ефремов прокомментировал инцидент, заявив, что произведение Гарольда Пинтера "Не становись чужим" – это "сложная пьеса для самарского зрителя".

Это сложная пьеса для самарского зрителя. Больше никаких комментариев относительно этого давать не буду,

– заявил Михаил Ефремов.

К слову, в октябре 2017 года российский актер Михаил Ефремов, который неоднократно публично поддерживал Украину, заявил, что не поедет в оккупированный Россией Крым.