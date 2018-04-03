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Известный российский банк уходит из Украины: останется только одно отделение

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ВТБ планирует уйти из Украины
ВТБ планирует уйти из Украины

Российский банк ВТБ планирует свернуть бизнес украинской "дочки" до минимума, оставив лишь одно отделение.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что ВТБ так и не сумел продать свои украинские активы, поэтому ради уменьшения операционных расходов было решено закрыть практически все отделения банка. Их количество сократится до 5 на конец мая. Во второй половине года останется лишь одно отделение.

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"Конечная задача банка – продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию", – заявил источник.

Стоит отметить, что ВТБ неоднократно планировал продать свои украинские активы, после того как украинская власть ввела санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур. Кроме того Нацбанк Украины не одобрил ни одной из заявок от потенциальных покупателей.

Теги: Новости политики Новости Украины Банки
Источник: 24 Канал
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