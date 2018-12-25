Известный российский биатлонист неожиданно завершил карьеру

Российский биатлонист Антон Шипулин на специальной пресс-конференции в Москве объявил о завершении карьеры.

Шипулин заявил, что последним его стартом будет Рождественская гонка, в которой он выступит вместе с Екатериной Юрловою-Перхт.

Читайте также: Джима и Прима заявлены на Рождественскую гонку от сборной Украины

Рождественская гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял серьезное решение, что на этом моя карьера закончится. Есть несколько причин. Первая – пропуск Олимпийских игр, когда возраст подходил к пику. В этом году мы приняли решение с тренером пытаться выступать дальше. Но из-за последней ситуации в Австрии, когда бездоказательно начали нас обвинять, у меня опустились руки. Также ситуация со здоровьем, я уже три раза за последнее время переболел вирусными заболеваниями. В сумме всех этих фактов, я принял такое решение,

– заявил Шипулин.

Напомним, что Антон Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года, призером Олимпийских игр 2010 года, шестикратным чемпионом мира по биатлону. Также российский биатлонист не выступал на Олимпиаде-2018, поскольку его не допустили к стартам под нейтральным флагом.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24