Известный российский комик Слепаков загремел в базу "Миротворца"

Звезда "Comedy Club" Семен Слепаков выступил в оккупированном Крыму, в который попал незаконным путем. Поэтому волонтеры его добавили в базу "Миротворца".

Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище" на сайте организации "Миротворец".

Известный комик Семен Слепаков 17 марта 2018 года выступил на открытии ресторана "Simfero" в оккупированном Симферополе.

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"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма", – говорится в описании к Слепакову.

Семен Слепаков – "Обращение к народу" – видео

Кто такой Семен Слепаков? Это известный российский комик, автор и исполнитель собственных песен, когда-то был капитаном команды КВН "Сборная Пятигорска". Также Слепаков является продюсером и главным автором шоу "Наша Russia", резидентом "Comedy club", продюсером и сценаристом комедийных сериалов "Интерны" и "Универ".