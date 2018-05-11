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Известный российский певец Маршал заявил, что готов воевать против украинцев на Донбассе

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Певец Маршал заявил о готовности воевать за боевиков на Донбассе
Певец Маршал заявил о готовности воевать за боевиков на Донбассе / globalsib.com

Известный российский музыкант Александр Маршал (настоящее имя Александр Миньков) заявил, что готов взять в руки оружие и воевать на Донбассе против украинских военных на стороне пророссийских боевиков.

Об этом певец заявил во время выступления в оккупированном Луганске на концерте ко Дню Победы, передает "РИА Новости".

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Маршал подчеркнул, что считает своим долгом в такой "праздничный день 9 мая" быть с жителями Донбасса.

"Я не знаю, как кто, но я с вами душой и сердцем. И если нужно будет, я возьму оружие и пойду. Спасибо за то, что вы есть и за то, что вы так держитесь, я просто вами восхищаюсь", – обратился певец к местным жителям.

Кроме того, российский певец признался, что мечтает выступить с сольным концертом в оккупированном Луганске.

Напомним, в 2017 году скандальный российский актер, сторонник оккупантов на Донбассе Иван Охлобыстин заявил о готовности вступить в отряды боевиков, чтобы воевать против Украины, однако только "по призыву".

Кто такой Александр Маршал? Настоящее имя Александр Миньков. Российский певец, бас-гитарист, автор песен. Известен как участник рок-групп Аракс, Цветы и Gorky Park, а также как сольный исполнитель. Заслуженный артист Российской Федерации.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе LifeStyle Музыка Новости России Российские гастролеры
Источник: 24 Канал
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