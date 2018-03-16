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Известный российский рэпер после выступлений в Крыму даст концерты в украинских городах

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Матвей Мельников, более известный как Мот
Матвей Мельников, более известный как Мот / Соцсети

Популярный российский исполнитель Матвей Мельников, более известный под сценическим именем Мот, в апреле будет давать концерты в Киеве и Харькове.

Об этом пишет ресурс Politeka.

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Выступление Мота в Симферополе осенью 2016

Отмечается, что у Мота запланированы концерты в киевской Stereo Plaza 13 апреля и в харьковском клубе "Радмир" 14-го числа. Что касается киевского концерта, то сейчас билеты продаются во всех популярных онлайн-магазинах, однако ни на сайте клуба, ни на его официальном Facebook информации о событии нет никакой.

Мот, концерт, Київ. Крим, Харків, музика, реп. Продажа билетов на концерт Мота в одном из популярных интернет-магазинов

Заметим, что в прошлом рэпер собирался выступать в Одессе, однако после угроз активистов концерт отменили.

Как рассказали в СБУ, певцу за его выступления в оккупированном Крыму до сих пор не запрещен въезд в Украину, как это произошло ранее с другими российскими представителями шоу-бизнеса.

"По информации, предоставленной пресс-центру СБ Украины компетентными подразделениями, решение о запрете въезда указанному лицу Службой безопасности не принималось", – отметили в ведомстве.

В прошлом году Мот записал совместную песню с гастролершей Кремля Ани Лорак, которая в России получила несколько престижных премий.

Теги: Новости Киева Новости Украины LifeStyle Музыка Украина – Россия Новости России Новости культуры Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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