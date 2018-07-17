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Известный сериал "Аббатство Даунтон" станет фильмом: детали

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Элизабет Макговерн и Лили Джеймс в сериале "Аббатство Даунтон" (2010 год)
Элизабет Макговерн и Лили Джеймс в сериале "Аббатство Даунтон" (2010 год) / www.imdb.com

Знаменитая британская лента "Аббатство Даунтон", которая состояла из шести сезонов, теперь станет полнометражным фильмом. О съемках нового фильма рассказал автор сценария сериала Джулиан Феллоуз.

Об этом мужчина и представители сериала заявили в пятницу на официальном Twitter-аккаунте. По их словам, новый фильм сохранит актерский состав сериала. Свое участие в ленте уже подтвердили такие звезды как Мишель Докери, Мэгги Смит, Хью Бонневиль и другие. Съемки начнутся уже этим летом.

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Пока что сценарий фильма не разглашается, но британские СМИ сообщают, что фильм станет продолжением сериала. Стоит добавить, что телесериал рассказывает о жизни семьи графа Грентема в начале и в середине ХХ века. После смерти графа в семье начинаются серьезные междоусобицы за владение оставленным капиталом.

Сериал "Аббатство Даунтон" длился с 2010 по 2015 год и вместил в себя целых шесть сезонов с 52 сериями. Британская лента была номинирована на 69 статуэток премии "Эмми", выиграв 15 номинаций. Сериал стал самым титулированным иностранным сериалом в истории телевизионной премии, а также лента получила награду "Золотой глобус" в категории "Лучший сериал или мини-фильм".

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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