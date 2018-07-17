Известный сериал "Аббатство Даунтон" станет фильмом: детали
Знаменитая британская лента "Аббатство Даунтон", которая состояла из шести сезонов, теперь станет полнометражным фильмом. О съемках нового фильма рассказал автор сценария сериала Джулиан Феллоуз.
Об этом мужчина и представители сериала заявили в пятницу на официальном Twitter-аккаунте. По их словам, новый фильм сохранит актерский состав сериала. Свое участие в ленте уже подтвердили такие звезды как Мишель Докери, Мэгги Смит, Хью Бонневиль и другие. Съемки начнутся уже этим летом.
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Пока что сценарий фильма не разглашается, но британские СМИ сообщают, что фильм станет продолжением сериала. Стоит добавить, что телесериал рассказывает о жизни семьи графа Грентема в начале и в середине ХХ века. После смерти графа в семье начинаются серьезные междоусобицы за владение оставленным капиталом.
Сериал "Аббатство Даунтон" длился с 2010 по 2015 год и вместил в себя целых шесть сезонов с 52 сериями. Британская лента была номинирована на 69 статуэток премии "Эмми", выиграв 15 номинаций. Сериал стал самым титулированным иностранным сериалом в истории телевизионной премии, а также лента получила награду "Золотой глобус" в категории "Лучший сериал или мини-фильм".