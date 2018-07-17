Известный сериал "Аббатство Даунтон" станет фильмом: детали

Знаменитая британская лента "Аббатство Даунтон", которая состояла из шести сезонов, теперь станет полнометражным фильмом. О съемках нового фильма рассказал автор сценария сериала Джулиан Феллоуз.

Об этом мужчина и представители сериала заявили в пятницу на официальном Twitter-аккаунте. По их словам, новый фильм сохранит актерский состав сериала. Свое участие в ленте уже подтвердили такие звезды как Мишель Докери, Мэгги Смит, Хью Бонневиль и другие. Съемки начнутся уже этим летом.

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Пока что сценарий фильма не разглашается, но британские СМИ сообщают, что фильм станет продолжением сериала. Стоит добавить, что телесериал рассказывает о жизни семьи графа Грентема в начале и в середине ХХ века. После смерти графа в семье начинаются серьезные междоусобицы за владение оставленным капиталом.

Welcome back to Downton! We’re thrilled to announce that #DowntonAbbey is coming to the big screen. Film production begins this summer. pic.twitter.com/3scMUmosic — Downton Abbey (@DowntonAbbey) 13 юли 2018 г.

Сериал "Аббатство Даунтон" длился с 2010 по 2015 год и вместил в себя целых шесть сезонов с 52 сериями. Британская лента была номинирована на 69 статуэток премии "Эмми", выиграв 15 номинаций. Сериал стал самым титулированным иностранным сериалом в истории телевизионной премии, а также лента получила награду "Золотой глобус" в категории "Лучший сериал или мини-фильм".