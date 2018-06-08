Известный шеф-повар Энтони Бурден совершил самоубийство

Умер известный американский шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден. Ему был 61 год. Причиной смерти называют самоубийство.

Как сообщает CNN, Бурдена нашел мертвым в гостиничном номере во Франции его близкий друг, французский шеф-повар Эрик Риперт. Он был обеспокоен, что Энтони не отвечал на его звонки.

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"С необычайной грустью мы можем подтвердить смерть нашего друга и коллеги Энтони Бурдена", – заявили представители канала CNN, где Бурден вел передачу про путешествия и еду "Неизвестные места".

Именно во Франции шеф-повар работал над новыми выпусками своей передачи.

Энтони Бурден

Кто такой Энтони Бурден?

Бурден закончил Кулинарный институт Америки в 1978 году и работал шеф-поваром в различных известных ресторанах. Энтони также был ведущим передач о кулинарии и путешествиях, в частности, работал на канале CNN.



Он также выпустил книгу "О еде: строго конфиденциально" (Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly).