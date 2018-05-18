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Известный социальный психолог объяснил, что Украине нужно для успеха

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Когда Украина станет успешной?
Когда Украина станет успешной? / 24 Канал

Украину нельзя назвать слабой страной, несмотря на то что она не является ни динамичной, ни мощно страной.

Такое мнение высказал социальный психолог Олег Покальчук, отвечая на вопрос, есть ли в Украине шанс стать сильной страной, в интервью "Укринформу".

"Мы не динамическая, не агрессивнная, не мощная страна, но и не слабая. Здесь такое дело: скажем, слон является сильным существом, но он не может конкурировать со львом или с гепардом в скорости бега, это просто другая категория. Я не говорю , что Украина – это такой слон, которого невозможно спихнуть с места или свалить, но мы точно не слабые!" – сказал он.

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Также в Покальчука спросили, с каким зверем можно сравнить Украину, на что тот ответил: "Наверное, с гигантской черепахой с Галапагосских островов, так как с панцирем у нас все нормально, и как только начинается какая-то беда, мы в него прячемся и переживаем абсолютно все невзгоды".

По мнению социального психолога, "движемся мы медленно, но как только слоновая черепаха попадает в океан, она плавает очень быстро и оказывается очень прытким и эффективным морским хищником".

Покальчук убежден, что украинцам надо просто добраться до воды!

Украинский господствующий класс очень хочет, чтобы наша "черепаха" быстро двигалась в сторону минимизации их доходов и наших усилий, поэтому подталкивать нас будут все время – и снаружи, и мы будем тоже,
– подытожил эксперт.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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