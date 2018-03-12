Известный спортсмен из Украины решил принять гражданство России

Бывший украинский гимнаст Олег Степко в ближайшее время планирует получить паспорт гражданина Российской Федерации, после чего выступит на чемпионате России.

Об этом рассказал личный тренер 23-летнего спортсмена Владимир Кочнев, передает "ТАСС".

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"Длительный процесс оформления российского гражданства практически завершен, мы ожидаем, что в ближайшее время он уже получит паспорт", – заявил тренер.

Кочнев отметил, что сразу после получения паспорта Степко выступит на чемпионате России в Казани. И если уроженец Запорожья хорошо себя проявит, то сможет претендовать на место в национальной сборной РФ.

Отметим, Степко родился в Запорожье и представлял Украину на Олимпиаде-2012, а затем сменил гражданство и на Играх 2016 выступал за Азербайджан. Кроме того, в 2013 году Сепко принес Украине "золото" чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана "бронзу" чемпионата мира на этом снаряде.

Кто такой Олег Степко? Украинский гимнаст. Дважды серебряный призер Украины в упражнениях на брусьях и коне, кандидат в мастера спорта. Чемпион юношеской Олимпиады в Сингапуре и финалист Летней Олимпиады в Лондоне. Золотой призер Чемпионата Европы-2013. Лучший спортсмен Украины в апреле 2013 года. На Универсиаде 2013 вместе с командой завоевал серебряную награду. Награжден Орденом Даниила Галицкого за достижение высоких спортивных результатов на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани, проявленные самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины.