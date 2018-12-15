Известный стоматолог назвал основные причины потери зубов

Ведущий стоматолог Ярослав Заблоцкий отмечает, что в Украине нет культуры профилактики болезней, и не только стоматологических.

Об этом говорится в эксклюзивном интервью Здоровье 24.

Читайте также: Что делать, когда ребенок скрегочет зубами во сне

Ярослав Заблоцкий назвал три основные причины потери зубов.

1. Дырки в зубах, кариес

Чтобы уберечься от этого необходимо дважды в день чистить зубы, а лучше 3 – после еды.

Стоматолог Ярослав Заблоцкий “ Если кто-то из украинцев скажет, что нет денег на зубную пасту – пусть просто чистят зубы щеткой с водой. Но зубы после еды надо чистить. Зубные щетки, зубные ершики для боковых зубов, паста, зубные нити для передних зубов (если не влезает ершик)”.

2. Парадонтит

Это воспаление десен, в народе больше известен как пародонтоз. Это наследственная инфекция, которая в старшем возрасте приводит к потере здоровых зубов. И пародонтит – это не болезнь зуба. При воспалениях десен и кровотечении, зубы у человека портятся, кость тает. Пародонтит не исчезает после потери зубов.

По разным данным от 60 до 70% украинцев имеют пародонтит. Человек отказывается от чистки зубов, считая, что у него хорошая генетика. А в 50 лет – пародонтит.

3. Прикус, соотношение зубов

Стоматолог отмечает, что при неправильно расположенных зубах у человека возникают проблемы. К примеру, через 8 зуб мудрости, которые могут давить на другие зубы, искривлять их.

Почему выпадают зубы

Из-за слишком сильного прикуса или трения зубы могут выпадать. Британские коллеги назвали это "болезнью бизнесмена", когда после кризиса 2008 года люди переживали за деньги. Причиной этого является стресс. Во сне вы переживаете, мозг дает команду, мышцы сжимаются с силой, сжимаются зубы – и вы об этом не знаете. Но когда мы видим такую проблему – можем предотвратить.

Поэтому – держа под контролем всего три эти причины, люди могут сохранить здоровье зубов.

Полную версию интервью со стоматологом Ярославом Заблоцким читайте здесь.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.