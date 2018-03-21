Известный "Супермен" Генри Канвилл лишился легендарных усов: видеофакт

Голливудский актер Генри Канвилл, известный по главным ролям в фильмах "Лига справедливости" и "Человек из стали", лишился легендарных усов. Видео, опубликованное на Instagram странице знаменитости, вызвало большой резонанс в сети.

Отметим, что усы Генри Канвилла стали легендарными после того, как он снялся в киноленте "Миссия невыполнима". Однако съемки совпали с участием в фильме о супергероях "Лига справедливости". По контракту, актер не смог избавиться от усов, поэтому кинорежиссеры тщательно удаляли их с помощью специальных редакторов.

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Эти фильмы принесли еще большую популярность актеру, а образ настолько прикипел к звезде, что фанаты уже не представляли Генри Канвилла без усов. Однако Генри Канвилл решил побриться, сняв при этом особое видеообращение к поклонникам.

Не бойтесь, это я – Генри Канвилл – периодически "супергерой" и бывший секретный агент, но теперь – чисто выбритый. Знаю, знаю, узнать меня без усов сложно. Иногда я и сам себя узнаю с трудом. Мне сложно это признать, но это – не CGI (computer-generated imagery, что означает "изображения, сгенерированные компьютером", - 24),

– написал Генри Канвилл.

#ShavedButNotForgotten Допис, поширений Henry Cavill (@henrycavill) 21 Бер 2018 р. о 2:10 PDT

В основном, фанаты актера с пониманием восприняли его решение, отмечая, что они в восторге от Генри Канвилла в любом случае.