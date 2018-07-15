Известный турецкий певец Таркан впервые стал отцом
Популярный 45-летний турецкий исполнитель Таркан Теветоглу и его жена Пинар Дилек стали родителями. 12 июня у пары родилась девочка Лия.
Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.
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Артист поделился первой фотографией новорожденной девочки. В кадре изображена маленькая рука ребенка с браслетом, где указаны имя и дата рождения.
"Родилась наша дочь Лия. Она стала солнцем в нашей жизни. Я не знаю, как описать свои эмоции", – написал новоиспеченный отец Таркан.
Отметим, что Таркан женился два года назад. Его избранницей стала поклонница Пинар Дилек, которая на 10 лет моложе певца.
Источник: 24 Канал
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