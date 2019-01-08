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      Известный украинский боксер узнал имя следующего соперника

      65 Читати новину українською
      Иван Редкач узнал следующего соперника
      Иван Редкач узнал следующего соперника

      Украинский полусредневес Иван Редкач (24-4-1, 16 КО) в следующем своем поединке встретится с 29-летним аргентинцем Николасом Веласкесом (10-3, 3 КО).

      Бой состоится 13 января в Лос-Анджелесе в андеркарте поединка кубинца Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО) и мексиканца Даниэля Росаса (21-4-1, 13 КО), сообщает Boxrec.

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      Веласкес занимает 833 место в рейтинге легковесов, но ради боя с Редкачем поднимется на один дивизион выше. В последнем своем поединке аргентинец за 15 секунд проиграл тогда еще дебютанту профи-рингу Шахраму Гиясову (6-0, 5 КО).

      Напомним, что в последнем поединке, который прошел в июне 2018 года, Редкач победил единогласным решением судей.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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