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      Известный украинский боксер впервые дебютирует на профи-ринге

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      Тарас Неудачин дебютирует в профи-ринге
      Тарас Неудачин дебютирует в профи-ринге / Фото из открытых источников

      Бывший участник команды WSB "Украинские атаманы" 26-летний украинский супертяжеловес Тарас Неудачин проведет свой дебютный поединок на профессиональном ринге.

      Дебютный бой украинца состоится 25 января в Кейптауне, сообщает BoxingNews.

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      Соперником Тараса Неудачина в его дебютном профи-бою станет южноафриканский боксер Нкобани Хлопхе (0-1-1, 0 КО). Бой пройдет по формуле четыре раунда по три минуты.

      Ранее была информация, что 3 марта Тарас Неудачин впервые вышел на профессиональный ринг. Его соперником стал румын Адриан Попутеа, которого украинец победил единогласным решением судей. Но, очевидно, этот бой имел другой статус.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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