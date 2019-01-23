Известный украинский боксер впервые дебютирует на профи-ринге
Бывший участник команды WSB "Украинские атаманы" 26-летний украинский супертяжеловес Тарас Неудачин проведет свой дебютный поединок на профессиональном ринге.
Дебютный бой украинца состоится 25 января в Кейптауне, сообщает BoxingNews.
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Соперником Тараса Неудачина в его дебютном профи-бою станет южноафриканский боксер Нкобани Хлопхе (0-1-1, 0 КО). Бой пройдет по формуле четыре раунда по три минуты.
Ранее была информация, что 3 марта Тарас Неудачин впервые вышел на профессиональный ринг. Его соперником стал румын Адриан Попутеа, которого украинец победил единогласным решением судей. Но, очевидно, этот бой имел другой статус.
Источник: 24 Канал
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