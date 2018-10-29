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      Известный украинский футболист в третий раз стал отцом

      59 Читати новину українською
      Роман Безус в третий раз стал отцом
      Роман Безус в третий раз стал отцом

      Украинский полузащитник бельгийского "Сент-Трюйден" Роман Безус в третий раз стал отцом.

      Об этом сам футболист сообщил в своем Instagram.

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      Экс-игрок киевского "Динамо" выставил фотографию своей жены Анны и признался, что очень счастлив. Известно, что новорожденного малыша назвали Лука, также супруги воспитывают еще двух сыновей – Кирилла и Матвея.

      Напомним, что в матче против "Мускрона" (3:1) Безус получил повреждение – трещину стопы. Сейчас полузащитник носит специальный сапог.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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