Известный украинский футболист в третий раз стал отцом
Украинский полузащитник бельгийского "Сент-Трюйден" Роман Безус в третий раз стал отцом.
Об этом сам футболист сообщил в своем Instagram.
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Экс-игрок киевского "Динамо" выставил фотографию своей жены Анны и признался, что очень счастлив. Известно, что новорожденного малыша назвали Лука, также супруги воспитывают еще двух сыновей – Кирилла и Матвея.
Напомним, что в матче против "Мускрона" (3:1) Безус получил повреждение – трещину стопы. Сейчас полузащитник носит специальный сапог.
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Источник: 24 Канал
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