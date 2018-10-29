Известный украинский футболист в третий раз стал отцом

Украинский полузащитник бельгийского "Сент-Трюйден" Роман Безус в третий раз стал отцом.

Об этом сам футболист сообщил в своем Instagram.

Читайте также: Не могу я сказать, что Россия – агрессор, – экс-игрок сборной Украины по футболу

Экс-игрок киевского "Динамо" выставил фотографию своей жены Анны и признался, что очень счастлив. Известно, что новорожденного малыша назвали Лука, также супруги воспитывают еще двух сыновей – Кирилла и Матвея.

Напомним, что в матче против "Мускрона" (3:1) Безус получил повреждение – трещину стопы. Сейчас полузащитник носит специальный сапог.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24